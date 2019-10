Joe Bastianich è Matteo Renzi : la foto social pubblicata da Fiorello è virale

Incredibile! Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi!!

Ah xke nn è Renzi?

È vero... Ma nn gli hai fatto un gran bel complimento

Separati alla nascita

Alla fine i capelli allora non li ha persi ma se li è strappati poiché la somiglianza era veramente imbarazzante

Rosario Fiorello ha pubblicato sui social la foto di un giovanissimo Joe Bastianich, scatenando i commenti divertiti di fan e follower che hanno notato una insolita somiglianza con Matteo Renzi...non si smentisce mai. La sua ironia pungente non risparmia nessuno neanche i politici. Nel mirino dell'attore siciliano sono finiti, loro malgrado,e Matteo Renzi. Tutta colpa di una foto pubblicata dall'imprenditore italoamericano sul suo account Instagram e risalente a molti anni fa. Nello scatto Joe Bastianich abbraccia i suoi genitori, ma è l'incredibile somiglianza con un politico dei giorni nostri che ha scatenato la comicità irriverente di Fiorello. L'ex giudice di Master Chef non solo assomiglia, ma sembra proprio. Difficile, a colpo d'occhio, distinguere l'uno dall'altro.Un'incredibile somiglianza che Fiorello non si è lasciata sfuggire e che il comico ha voluto condividere sul suo profilo Instagram: "". La battuta ha scatenato ladivertita di migliaia di follower che, in poche ore, hanno fatto diventare il post virale. Oltre duemila commenti si sono susseguiti sotto il post di Fiorello: "", "", "", "". Somiglianza e commenti ironici che erano stati fatti dai follower anche sotto il post pubblicato alcuni giorni fa da Bastianich, segno che Fiorello ha colpito nel segno.