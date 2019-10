Back home! Ilary Blasi rompe il silenzio dopo l'assenza al tributo a Nadia Toffa

Ilary Blasi torna attiva su, dopo essere finita al centro di una polemica mediatica. Ha fatto discutere molto la puntata speciale de Le iene dedicata al ricordo die trasmessa lo scorso 1° ottobre. Nel nuovo appuntamento tv del format di approfondimento info-satirico si è tenuta un'emozionante reunion, a cui hanno preso parte 100 collaboratori, tra i conduttori e gli inviati susseguitisi nel corso dei 23 anni di storia del programma, che quest'anno viene condotto da Alessia Marcuzzi. E un dettaglio, emerso nella puntata-evento de Le iene, non è passato inosservato. Gli assenti in studio a Le iene,sono finiti al centro dell'attenzione mediatica, perché accusati da alcuni utenti sui social di essersi mostrati indifferenti non presenziando all'evento organizzato per rivolgere un ultimo saluto all'ex iena Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto.Particolarmente bersagliata dalle critiche social è stata la Blasi. Quest'ultima, però, riattivandosi su Instagram ha diverse ore fa postato una nuova foto, che la immortala mentre viaggia a bordo di un'auto e a corredo della quale si legge una descrizione sibillina in inglese:, "". E con l'ultimo post condiviso su Instagram, Ilary a quanto pare intende rompere ufficialmente il silenzio, confermando così di non essersi presentata al tributo a Nadia, perché impegnata alla conduzione degli, motivo per cui è volata a. Intanto, a difendere la consorte di Francesco Totti è stata la giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, che, infatti, ha scritto un'Instagram story in risposta agli hater della Blasi: "Questa cosa che dovesse essere presente, questa cosa che gli altri debbano decidere non solo la grammatica del dolore altrui ma pure la forma e il luogo in cui debbano manifestarsi, è l’ultimo tassello dell’abbruttimento social. Che pena".

Dal suo canto anche la Redazione de Le iene ha voluto chiarire la posizione dei vip risultati assenti al tributo pensato per la compianta Toffa, con una precisazione rilasciata all’: "Sonoinfondate. Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni, perciò all’ultimo momento, e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video, per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati".