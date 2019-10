Uccide moglie e fugge : Maurizio Quattrocchi si è costituito

", lo descrive così un familiare, l'operaio di 47 anni che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha accoltellato a morte la moglie, la 36ennea Cologno al Serio in provincia di Bergamo. Si è consegnato ai carabinieri che lo avevano accerchiato, il 47enne che questa notte ha accoltellato e ucciso la moglie 36enne che si era trasferita a casa della sorella, e poi era scappato.

I militari l'hanno localizzato nella zona di Martinengo, in provincia di Bergamo, bloccando tutte le vie di fuga. A lui non è rimasto dunque che costituirsi. La moglie era una donna di origini moldave, lavoratrice e madre di tre figlie. Il marito nella notte tra sabato e domenica ha atteso la moglie proprio nel cortile di casa della sorella. Attorno alle due, quando Zina è tornata dal ristorante in cui lavorava, l'ha aggredita colpendola con due coltellate. L'accusa è omicidio aggravato.