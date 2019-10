Stavo morendo! Elton John ha avuto un cancro alla prostata

." Questo il racconto dinell’autobiografia “” in uscita il 15 ottobre. A distanza di due anni da quel momento difficile, il cantante ha raccontato che un intervento necessario per rimuovere un cancro allagli aveva procurato un’infezione pericolosa al punto da portarlo a un passo dalla morte.

Le condizioni di Elton John sarebbero apparse fin dall’inizio gravissime: “I medici dissero a che ero a 24 ore dalla morte. Se il tour sudamericano fosse andato avanti solo per un altro giorno, sarei morto”. L’infezione che ha rischiato di ucciderlo si sarebbe sviluppata in seguito alla colonscopia in seguito alla quale era stato diagnosticato il cancro: "Una colonscopia di routine ha spostato il fluido in modo permanente, pochi giorni prima del mio settantesimo compleanno. Sono stato portato all’ospedale King Edward VII di Londra, dove ho fatto una tac e mi è stato detto che le mie condizioni erano così gravi che l’ospedale non aveva le apparecchiature necessarie."

Poi Elton John fu trasferito d’urgenza in una clinica inglese specializzata e rimase a lungo in terapia intensiva. Le gravità delle sue condizioni aveva spinto i medici ad agire con tempestività: “Quando mi sono presentato mi hanno detto che avevo contratto una grave infezione in Sud America e che la stavano trattando con dosi endovenose di antibiotici ma la febbre è tornata. Hanno prelevato un campione dell’infezione … era molto più grave di quanto si fossero resi conto per la prima volta”.