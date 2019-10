Roma, una scrofa uccide un uomo e ferisce un bimbo di 2 anni

E' stato ucciso da una scrofa, questa la tragica morte di un uomo di 50 anni a, periferia est di Roma. La vittima aveva in braccio undi due anni, che è rimasto ferito gravemente. Un uomo di 50 anni è morto e un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere statida una scrofa allevata in un insediamento abusivo a Corcolle, periferia di Roma. Sul posto i carabinieri di Tivoli. Da una prima ricostruzione l'uomo aveva aperto il recinto con l'animale ed era entrato col bimbo per vedere dei maialini quando la scrofa lo ha fatto cadere e morso, ferendolo mortalmente e poi aggredendo il bimbo.

L'uomo di nazionalità rumena è stato soccorso immediatamente dai connazionali che hanno lanciato l'allarme. Ma per il 50enne l'intervento dei sanitari si è rivelato inutile. Il bimbo è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Tivoli: è in gravi condizioni. I carabinieri della compagnia di Tivoli sono a lavoro per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.