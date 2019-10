Ecco com'è Cecilia Rodriguez a letto… La confessione di Ignazio Moser

Ignazio Moser fa un’improvvisasu Cecilia durante una serata tra amici e a tavola cala l’imbarazzo...sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due fanno copia fissa da ormai due anni, da quando tra loro è scoccata la scintilla durante il Grande Fratello Vip. La coppia ora è felice e affiatata e lo dimostra anche attraverso i social. Infinite le stories in cui i due ragazzi si mostrano insieme più che mai, come anche le tante avventure che la coppia condivide.L’ingrediente segreto della loro relazione? La. Infatti, sembra proprio che non manchi mai tra coccole, abbracci e baci appassionati. A dimostrazione di ciò, le parole che Ignazio ha rivolto a Cecilia mentre la coppia era a cena con degli amici.

“E a letto?”

“La Chechu è molto allenata”

Così, proprio qualche sera fa, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dato luogo a un siparietto bollente su, raccontando alcune dettagli che riguardano la loro. Durante una cena in compagnia di amici, Ignazio si è lasciato sfuggire una confessione che ha fatto calare immediatamente l’imbarazzo tra i presenti. Parlando di allenamento e dieta, il ciclista ha affermato che secondo Cecilia bisogna mangiare sano, perché il 60% dell’allenamento si fa a tavola, mentre il 40% in palestra.A questo punto, un’amica di Chechu è intervenuta con una domanda piuttosto provocante:. Colto inizialmente alla sprovvista, Ignazio ha risposto senza peli sulla lingua:. Una risposta che ha divertito tutti ad eccezione di Cecilia che, visibilmente imbarazzata, si è rivolta verso Ignazio facendogli il gesto di fare silenzio e fermarsi prima di poter rivelare altri dettagli di troppo.