La terribile storia della piccola Sandra : violentata e uccisa dalla vicina di casa

Il 10 aprile del 2009 in America viene rinvenuta una valigia contenente ilè stata ritrovata priva di vita all’interno di una valigia che galleggiava su un pozzo di Tracy, una cittadina della California. Diversi anni dopo il ritrovamento, un colpevole ed un movente emergono all’improvviso, le accuse sono rivolte alla vicina di casa della, madre di una delle sue amichette. Subito dopo la scomparsa, dopo 14 giorni di ricerche, il volto di Sandra era finito su tutti i cartoni del latte d’America, nessuno avrebbe immaginato un epilogo così tragico.

Sembra che la piccola Sandra sia scomparsa nei pressi di casa sua, mentre si divertiva in un parcheggio vicino. Da lì, nessuna notizia. Alla sparizione seguirono le misure più disparate per ritrovare la bambina, il volto su ogni cartone del latte e agenti che cercarono in lungo e in largo, fino al tragico ritrovamento. L’attenzione mediatica rivolta al caso fu enorme: dal un piccolo giornale cittadino gli articoli vennero pubblicati dai più disparati giornali nazionali ed internazionali, con il risultato che il caso passò in mano all’FBI.





La vicenda della piccola Sandra prende una piega sempre più dolorosa: pare che la piccola fosse stata, prima di essere strangolata a morte. Le indagini si orientarono fin da subito sulla valigia nel quale venne rivenuto il corpicino della bimba, ma a screditare completamente questa pista fu l’autodenuncia del proprietario, che dichiarò di non trovare più la sua valigia (che riconobbe). Con il caso in mano all’FBI i federali rinvennero un martello nei pressi dell’abitazione di Sandra, più precisamente dalla sua vicina:, 29 anni. Sull’arma è stato recentemente rinvenuto un piccolo campione di sangue della bimba, a dimostrazione che quel martello costituiva l’arma della violenza.

Nessuno avremmo mai sospettato di Melissa, che faceva anche la. Lei era l’insospettabile brava donna della porta accanto, ma con precedenti importanti. Un altro bambino prima di Sandra era stato ricoverato d’urgenza per intossicazione da farmaci, e proprio lui aveva indicato in Melissa la ‘maestra che gli aveva fatto bere la medicina’. Nessuno prese seriamente quelle parole, che oggi appaiono molto meno prive di senso. A Melissa Huckaby è stato riconosciuto un, oltre che essere stata accusata di. L’esito del processo è in carcere a vita, preferito alla pena di morte.