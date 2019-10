Matteo Salvini : Gli sbarchi sono triplicati, è caos

Migranti,: “Con voi sbarchi triplicati”.: “Taci, dopo 14 mesi eravamo all’anno zero”. "Con la Lega gli sbarchi diminuivano e i grandi centri per immigrati come Mineo, Cona e Bagnoli venivano chiusi. Col governo del tradimento, invece, gli sbarchi si sono subito moltiplicati, le strutture di accoglienza sono tornate nel caos e il governo manda clandestini in giro per l'Italia". Così il, Salvini, ribadendo: elezioni "per mandare a casa questi incapaci" Poi replica alle recenti critiche di Di Maio sul fronte migranti e insiste: col governo "delle poltrone" gli arrivi "sono triplicati. Questi sono i fatti".

Su Facebook Salvini pubblica la circolare del ministero dell’Interno con cui sono stati redistribuiti 90 migranti appena sbarcati: 30 in provincia di Ancona, 30 ad Avellino e 30 a Terni. Immediata la replica di Di Maio : "Meglio che Salvini si taccia. Durante i 14 mesi del precedente governo in cui era lui ministro dell’Interno eravamo all’anno zero. Arrivavano continuamente barchini e imbarcazioni che sbarcavano i migranti, quelli delle Ong rappresentavano il 10% degli sbarchi mentre quelli delle altre imbarcazioni il 90%. Ed è sempre accaduto, in quei 14 mesi, che chi sbarcava venisse redistribuito nelle diverse regioni d’Italia. Adesso chi arriva viene redistribuito anche in Europa".