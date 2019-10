Freddie Mercury mi fece della avances! Paolo Bonolis e la confessione sul leader dei Queen

Unache nessuno si sarebbe aspettato.l’ha fatta in occasione dell’uscita della sua”, particolari inediti della sua vita. Il conduttore, probabilmente uno dei più amati della televisione, ne ha per tutti, anche per il grande. Paolo Bonolis racconta infatti che il cantante dei Queen avrebbe addirittura mosso dellenei suoi confronti durante una cena.Paolo Bonolis si è raccontato al pubblico a trecentosessanta gradi e, in una lunga intervista concessa asi è soffermato su tanti aneddoti curiosi, tra cui il primo incontro con Freddie Mercury, il cantante conosciuto nel 1985 che, stando alle parole del conduttore, avrebbe provato addirittura ad approcciarlo: “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte…”.

Paolo Bonolis ha raccontato anche come avrebbe: “Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me”. avrebbe risposto Bonolis al corteggiamento della stella dei Queen. Una storia che ha strappato più di una risata. Non la prima né l’ultima che farà nascere sulla labbra Paolo Bonolis come ben sa chi lo conosce da tempo. Inizia giovanissimo a condurre un programma in Rai con la trasmissione per ragazzi “3, 2, 1… contatto!”. Dopo pochi anni passa a Mediaset per tornare alla Rai, per poi ripassare nel 1996 a Mediaset con il programma “”. Tanti i formati televisivi che Paolo Bonolis ha condotto nel corso della sua carriera: se ne contano circa 40, tra i quali Scherzi a Parte, Avanti un altro!, Domenica In, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan? e Il senso della vita.

Conduttore di successo che ha fatto ridere milioni di italiani nel corso di questi lunghi anni. Come ha svelato durante “” Paolo Bonolis avrebbe sofferto di balbuzie, superate poi grazie alla recitazione all’età di 12 anni. Nel 2010 lo stessoha battuto il record del maggior numero di parole proferite in un minuto: ben 332. Attualmente vive a Roma in una zona abitata da tanti altri vip come il Lungo Tevere Flaminio.