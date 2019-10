Schifo e ribrezzo! Uomini e Donne, lo sfogo di Irene Capuano

Dopo giorni di chiacchiere e di voci di presunte crisi traecco che arriva lei a fare chiarezza. A far saltare la mosca al naso dei fan alcuni il fatto che la coppia non appaia praticamente mai insieme sui social network. Più volte Irene Capuano ha gettato acqua sul fuoco ma davanti alle insistenze dei fan non ha più resistito e si è sfogata contro i tantiche ha ricevuto a proposito della crisi, immaginiamo. Lei ha parlato di vere e proprie minacce, per questo non è più rimasta in silenzio e si è sfogata su Instagram.Tra leha postato un lungo messaggio: “Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste, questi giorni credo di aver fatto il record delle persone bloccate! Gente che arriva a minacciare la mia famiglia, le mie amiche e la persona che ho accanto. Inizio davvero a provare schifo, ribrezzo e rifiuto”.

Irene ha poi scritto di aver tentato di resistere e non dare retta a queste persone, ma a tutto c’è un limite ed evidentemente i messaggi lo hanno superato., comunque, Irene ha scritto che nonostante tutti siano abituati a scene “trash” (leggere Chiofalo e Fiordelisi?), loro non lo faranno mai. “Sappiate che da noi non riceverete mai tutto questo”, si legge nel suo



E poi ancora: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”. In queste parole, Irene ha in un certo senso confermato la crisi con Luigi, tuttavia non sappiamo se sia giusto o meno parlare di vera e propria crisi.



Magari hanno deciso di dedicarsi ai loro progetti personali e per questo non trascorrono tutti i giorni insieme, 24 ore su 24 come hanno fatto in questi primi mesi di relazione. Irene infatti è a Milano e sta cercando di realizzare il suo sogno, che ha in comune con Giulia De Lellis.