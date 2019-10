Una boccata di aria fresca! Una nuova fiamma per Brad Pitt

Tornato single dopo la fine del matrimonio con, la stampa americana si è interessata in maniera particolare alla vita da single di. Molti sono stati i flirt che l’attore di Ad Astra avrebbe avuto nel corso del tempo, ma nessuno di questi è stato mai confermato. Prima si è parlato di un riavvicinamento a, poi di una passione fugace con, ma da parte di Brad Pitt nessuno di questi gossip sono stati smentiti o meno.

A tornare sulla questione ci ha pensatoche, in un articolo pubblicato qualche giorno fa, ripercorre le tappe fondamentali della vita di Pitt dopo il divorzio da Angelina Jolie. Il magazine afferma che l’attore in realtà sarebbe già fidanzato, ma la fortunata non è una donna dello nspettacolo bensì sarebbe unae. Non è nuovo questo pettegolezzo che è trapelato su Brad Pitt, dato che il nome di, è stato avvicinato all’attore diverse in volte in occasione di altrettanti eventi mondani. I due però dopo che sono stati avvistati insieme alla premiere di, l’ultimo film da protagonista di Brad Pitt, sarebbero fidanzati ufficialmente almeno come assicurano alcuni tabloid.

Lei oltre ad essere una guru è anche una designer di gioielli, ha 50 anni, ha origini americane ma ha vissuto in India dove ha studiato la simbologia delle pietre preziose. "È una boccata di aria fresca per Brad – rivela una fonte vicina all’attore -. Sat lo sta aiutando a migliorare la sua vita e anche se stesso. Pitt la considerata una persona speciale". Ma da parte di entrambi non c’è nessuna conferma di questo possibile flirt.