Unche sta suscitando numerose polemiche diffusomostre le immagini scioccati poco dopo la sparatoria alla questura didove hanno perso la vita gli agenti. Una vicenda che in pochissimi minuti ha scosso tutti, due fratelli domenicani erano stati portati in Questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter... poi la lite e i 5 colpi di pistola contro iNella sparatoria sono rimasti feriti altri tre agenti e. Ed è proprio quest'ultimo che urla nel video tra lo choc dei presenti, chiede aiuto e prega gli agenti di chiamare un'ambulanza perchè sta morendo... intanto Pierluigi Rotta e Matteo De Menego hanno detto addio ai loro sogni!