L’Iran ha liberato due cittadini australiani detenuti per aver fatto volare unsenza permesso. La coppia didetenuta da tre mesi a Teheran perché aveva fatto volare un drone senza autorizzazione, è stata rilasciata. Lo ha reso noto il governo di Canberra. Rischiavano 10 anni di carcere. "Per Jolie a Mark - ha detto il ministro Marise Payne - il calvario è ora finito. Stanno raggiungendo i loro cari, cosa che è di grane sollievo e gioia per tutti quanti". I due,(che possiede anche la cittadinanza britannica), sono tornati in Australia. Una terza, la studiosa, si trova ancora in carcere in Iran, dove era stata arrestata un anno fa; secondo i giornali è stata condannata a dieci anni di carcere per spionaggio.