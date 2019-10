Katia Ricciarelli : Dopo tanti anni ho fatto pace con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è stata ospite a “” dove ha svelato di essersi finalmente riappacificata con l’ex marito,dopo anni di silenzio e rapporti inesistenti. Lei e Baudo si sono incontrati recentemente all’e lui le ha inviato un messaggio in occasione della festa per i suoi 50 anni di carriera. Dopo tanti anni di distanza e incomprensioni., per poi separarsi nel 2004, mettendo fine in modo turbolento e brusco a uno dei matrimoni più chiacchierati nella storia dello spettacolo italiano. Qualche tempo fa la Ricciarelli aveva rivolto un appello a Baudo, chiedendo una riconciliazione, ma la richiesta sembrava essere caduta nel vuoto.

Lo scorso giugno la cantante lamentava i mancati contatti con il presentatore. Alberto Matano ha spiegato che alla festa per i 50 anni di carriera della Ricciarelli, che si è svolta il 1 ottobre al Verdi di Trieste e che lei ha descritto come “un’emozione bellissima”, è arrivato un messaggio di Baudo: “Lo ringrazio tanto. È stato un bellissimo regalo, mi sarebbe dispiaciuto molto se non fosse arrivato”.

Tra i due il ghiaccio si era rotto già in precedenza, nel corso di un incontro presso l’Arena di Verona. In quell’occasione, l’ex coppia si erano ritrovati e avevano parlato per la prima volta dopo tantissimo tempo. Un incontro dove non è mancato un abbraccio : "Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia."