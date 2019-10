RED DEAD REDEMPTION 2 È IN ARRIVO SU PC

PREACQUISTALO TRAMITE IL ROCKSTAR GAMES LAUNCHER A PARTIRE DAL 9 OTTOBRE PER RICEVERE GRATUITAMENTE ALCUNI TITOLI CLASSICI ROCKSTAR, L’AGGIORNAMENTO ALLE EDIZIONI SPECIALI E MOLTO ALTRO

Siamo orgogliosi di annunciare che Red Dead Redemption 2 arriverà su PC il 5 novembre, con bonus speciali per tutti i giocatori che lo preacquisteranno tramite il Rockstar Games Launcher a partire dal 9 ottobre. Ci teniamo inoltre a ringraziare i milioni di persone che hanno già scaricato il Rockstar Games Launcher e hanno ricevuto la loro copia gratuita di Grand Theft Auto: San Andreas.

Se non hai ancora scaricato il Rockstar Games Launcher, assicurati di farlo entro l’8 ottobre per ricevere Grand Theft Auto: San Andreas gratuitamente. Continua a leggere per scoprire altri dettagli sull’attesissima uscita di Red Dead Redemption 2 per PC e continua a seguirci per non perderti le nuove informazioni in arrivo la prossima settimana.

Come primo gioco della serie di Red Dead Redemption a sbarcare su PC, Red Dead Redemption 2 vanterà una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti ad aumentare il coinvolgimento del giocatore, oltre a nuove missioni Cacciatore di taglie, missioni Covo della banda, armi e altro ancora.