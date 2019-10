Una ventina le vittime, di età compresa tra i 4 e i 10 anni. Pugni, schiaffi e umiliazioni per chi si distraeva o sbagliava un versetto del Corano. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 23enne insegnante didei bambini di una moschea a Padova,arrestato con l'accusa di maltrattamenti nverso i piccoli ai quali insegnava la religione islamica. Gli avvocati dell'imam hanno chiesto gli arresti domiciliari, il Gip, Margherita Brunello si è riservata. Intanto la Digos ha sentito i ragazzini vittime delle violenze con il sostegno delle psicologhe per consolidare le prove a carico del bengalese ripreso dalle telecamere mentre li picchiava.