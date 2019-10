Robert De Niro, causa 12 mln discriminazione di genere da dipendente

Non si fermano le polemiche che sembrano circondare uno degli attori di punta di Hollywood. Guai giudiziari perl'attore due volte premio Oscar è stato citato in giudizio in una causa daper "discriminazione di genere". Ad accusare l'ex "", ora protagonista dell'ultimo film di Martin Scorsese "", è una suaalla Canal Production,, costretta a licenziarsi lo scorso aprile da vice presidente dopo esser stata ripetutamente al centro di minacce, insulti e avance non volute.

La donna avrebbe chiesto un risarcimento pari a 12 milioni di dollari sulla base delle seguenti dichiarazioni: "Per molti, i bei vecchi tempi erano in realtà dei tempi poco felici. Sessismo e stereotipi erano all'ordine del giorno, e una sensbilità patriarcale era pervasiva tra gli uomini influenti. Robert De Niro è qualcuno che si è attenuto ai vecchi costumi. Non accetta l'idea che le donne debbano essere trattate al pari degli uomini. Non gli interessa che la discriminazione di genere nell'ambiente di lavoro viola le leggi. Ms. Robinson è una vittima di questo comportamento". Al momento non ci sono dichiarazioni da parte di Robert De Niro e dei suoi rappresentanti.