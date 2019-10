Calcio in lutto, morto il preparatore atletico Sergio Mascheroni : ha vinto tutto con il Milan

Con ilha vinto tutto. Una stagione difficilmente ripetibile in cuiha messo la firma. Di quella squadra, capace di arrivare sul tetto d’Europa prima e su quello del mondo poi, Sergio Mascheroni è stato il preparatore atletico. Un amore lungo 14 anni, dal 2002 al 2016, e tanti campioni vista passare. In panchina, con. In campo, e i nomi qui sarebbe troppi: dapassando perche proprio nelle ore score è stato accostato alla panchina rossonera.Era un uomo sui cui fare affidamento Sergio Mascheroni, di cui tutti si fidavano e stimavano. Dopo l’addio al Milan, Sergio Mascheroni era volato a prendersi cura dei muscoli del Crotone e anche lì si era fatto amare. A rendere tutto più brutto, il modo in cui Sergio Mascheroni se n’è andato.Ilsulle montagne di Valle Antrona, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Mascheroni, infatti, sarebbein un canalone di circa quaranta metri e con lui c’era anche il padre. Questo fatale incidente è avvenuto nella zona di Cheggio e ha gettato nello sconforto il Crotone calcio che nella figura del Presidente Vrenna si è detto sconvolto di quanto accaduto.“Non riusciamo a credere a quanto accaduto, non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio. Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo tutti alla famiglia di Sergio. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”.Anche il Milan, suo club per 14 anni, ha espresso il suo cordoglio su Twitter: “A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio”.