Rifiuti Roma, medici :Rischio sanitario

Ildeve essere risolto al più presto o il rischio è di una vera e propria emergenza sanitaria. L'allarme, non il primo, arriva dall'e provincia.. Dai medici di Roma l'allarme sul problema dei rifiuti nella capitale. Bisogna trovare una soluzione al più presto altrimenti "si rischia l'emergenza sanitaria", spiega una nota dell'Ordine dei Medici di Roma e provincia. "Il caos in cui versa l'Ama con le ennesime dimissioni dell'ennesimo CdA e la nomina di un nuovo responsabile preoccupa l'Ordine", spiegano il presidente Magi e il vicepresidente Bartoletti. Va evitato che si "creino cumuli di immondizia in ogni strada,nei pressi di scuole, ospedali, luoghi pubblici".

Dopo i medici anche i presidi lanciano l'allarme per i rifiuti nella capitale. "L'emergenza rifiuti a Roma è al limite, si sta aggravando giorno dopo giorno, ed è tanto più grave davanti alle scuole dove i nostri bambini e ragazzi si trovano davanti a cumuli di spazzatura che sono potenziali veicoli di infezioni. Siamo pronti a chiamare le Asl per verificare le condizioni igieniche delle scuole e anche per arrivare alla chiusura degli istituti",ha detto Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio.