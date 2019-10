Finlandia, con la spada uccide una ragazza a scuola

L’aggressore avrebbe estratto l’arma e cominciato a colpire all’impazzata chiunque gli passasse vicino. Attacco conin una scuola a, città dell'est della. Una persona è morta e altre, due in modo grave. L'assalitore, un giovane studente, ha fatto irruzione in una delle classi dell'Istituto tecnico armato di spada e ha colpito una ragazza prima al, ha raccontato un testimone. Poi ha anche sganciato "", ha aggiunto.

Secondo la polizia, l’obiettivo dell’aggressore era una giovane donna, che risulta finora essere l’unica vittima. E' stato fermato ed è tra i feriti. La polizia finlandese ha confermato il bilancio di un morto e 10 feriti e l'arresto del responsabile. "I poliziotti hanno fatto uso della loro arma. Un assalitore è stato arrestato. I feriti sono stati evacuati", ha dichiarato la polizia in una nota. In un tweet il premier finlandese, Rinne, ha definito l'attacco "scioccante". L’identità e il movente dell’aggressore non sono ancora noti.