Taglio parlamentari, arriva il primo sì

Arriva il via libera in Affari costituzionali a Montecitorio, il presidente M5s dell'organismo Giuseppe Brescia eletto relatore del provvedimento. Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera allache. E' il primo voto sulle riforme per la nuova maggioranza di governo giallo-rossa. Votano a favore, a quanto si apprende,. Due voti contrari,da. Assenti i deputati di Lega e FdI. Cambia il relatore, sarà il presidente della Commissione, Brescia (M5S). Il testo è atteso in Aula il 7 ottobre per l'ok definitivo. Il numero dei deputati scende a 400, quello dei senatori a 200.