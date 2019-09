Mamma mia! A 47 anni Eva Henger ha un lato B da incorniciare

Eva Henger è stata tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live. Si parla molto di lei ultimamente per via delle accuse choc rivolte al fidanzato della figlia Mercedesz,. Eva è molto provata dalla situazione che sta vivendo, con la figlia che si è allontanata da lei. Stando al racconto che l’ex attrice ha fatto a Barbara d’Urso, Lucas avrebbe più volte alzato le mani su Mercedesz. Al momento Mercedesz e Lucas Peracchi non hanno replicato all’intervista rilasciata da Eva Henger nel salotto di Domenica Live.

Intanto Eva Hengere e Mercedesz continuano infatti a postare scatti bollenti in bikini anche ad autunno iniziato. E, inevitabilmente, mandano in estasi i rispettivi follower. Solo l’altro giorno, per esempio, Eva ha dimostrato ancora una volta di avere un fisico che farebbe invidia alle ventenni. L’ex attrice, 47 anni, ha pubblicato una foto di spalle in piscina, con il lato B incorniciato da un mini costume. In posa con indosso un bikini striminzito, Eva Henger dà il buongiorno ai suoi tanti fan di Instagram e alza decisamente la temperatura. Fisico perfetto e curve da urlo.