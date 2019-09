Mi ha minacciato! Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis con una trans

Nuovi guai peril quale è finito nella bufera dopo il libro rivelatore di. Giorno dopo giorno, l’ex tronista diviene accostato a svariate donne e presunte amanti. Ma quello che è trapelato in quest’ultime ore è destinato a lasciare tutti i fan dei Damellis a bocca aperta. Ebbene, vi sveliamo che Andrea Damante avrebbe tradito la sua ex Giulia con una! Andrea Damante avrebbe tradito Giulia De Lellis con svariate donne tra cui una trans molto celebre in Italia,. Quest’ultima viene sempre accostata ad alcuni vip del panorama televisivo italiano. Nei mesi scorsi si è parlato di una frequentazione di Guendalina con l’attuale compagno di Teresa Langella. La trans è stata persino accostata all’ex bomber nerazzurro Mauro Icardi. Adesso è il turno di Andrea Damante e questa volta ci sarebbero delle prove concrete.

Guendalina Rodriguez ha informato tutti i suoi follower che si sarebbe frequentata con il Damante mentre quest’ultimo era fidanzato con la De Lellis. Pare che si sarebbero visti moltissime volte ad aprile 2018 e che siano andati a letto insieme. A confermare il tutto ci sarebbero degli screenshot. Ma la trans ha svelato un dettaglio ulteriore ancor più scioccante.

Ebbene, la Rodriguez ha informato che sarebbe in possesso di prove schiaccianti sul fatto che era l’amante di Andrea Damante. Ma la trans ha anche rivelato che Giulia De Lellis l’ha poi telefonata per chiedere dettagli e spiegazioni sulla vicenda. Come raccontato più volte dalla celebre influencer, una volta appreso che il suo fidanzato la stava tradendo, l’ex gieffina ha chiamato tutte le sue presunte amanti. Nonostante il dolore e il tormento provato in quel frangente, Giulia ha voluto sapere tutti i dettagli in merito.

E quindi pare che anche Guendalina Rodriguez sia stata chiamata dalla De Lellis. Ma c’è un’altra amara verità spuntata da poco su Instagram. Pare che Andrea Damante abbia tempestato di messaggi minatori la trans. Quest’ultima ha invitato l’ex tronista di Uomini e Donne a placarsi ma pare proprio che questa vicenda sia destinata ad infiammare ulteriormente il gossip.