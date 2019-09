Collassa poco prima della diretta! Francesca De André in ospedale, sta bene

Momenti di grande paura poco prima dell’inizio di, già ospite la scorsa settimana a Domenica Live, sarebbe collassata poco prima della diretta negli studi Mediaset. Ad un tratto si sarebbe sentita male, costringendo i presenti a chiamare immediatamente i soccorsi, arrivati qualche minuto dopo. La nipote di Faber è stata immediatamente trasportata in undi Milano.

Nell’anteprima che Barbara D’Urso ha mostrato si è vista l’ambulanza all’interno degli studi : «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all'esterno del nostro studio è andata via un'ambulanza, ci sarebbe dovuto essere uno spazio dedicato a Francesca che doveva essere in studio con il fidanzato. Non riuscivamo ad animarla, per privacy non vi racconto cosa è successo, la nostra giornalista sta seguendo l'ambulanza, andrà in ospedale e ci dirà cosa è successo a Francesca e perché non riusciva a riprendere i sensi».

Dopo qualche minuto di diretta la giornalista in collegamento dal San Raffaele di Milano rassicura il pubblico e la conduttrice dicendo che Francesca si è completamente ripresa: «Si è ripresa, sta bene, ha ricominciato a parlare grazie ai soccorsi che sono stati veramente tempestivi».