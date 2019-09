Schifata! L’ex fidanzata sull'amore tra Fabio Troiano e Eleonora Pedron

Una nuova coppia del mondo dello spettacolo è venuta allo scoperto, si tratta di. Il loro amore è uscito alla luce del sole qualche settimana fa, quando i due hanno sfilato insieme sul red carpet del Festival di Venezia. A puntare il dito contro la nuova coppia è, l’ex fidanzata storica dell’attore. Il suo sfogo ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex fidanzata di Fabio Troiano si è sfogata in esclusiva sulle pagine del. Ha raccontato che lasarebbe sbocciata in un momento in cui la modella era in crisi con Fabio. Ha dichiarato che, mentre stavano attraversando un periodo critico, è uscito fuori che. Per la Centis è stata una pugnalata al cuore. Ha aggiunto che ancora oggi è arrabbiata con lui per come ha gestito male la situazione.

Anny Centis e Fabio Troiano sono stati insieme sei anni ed erano pronti a mettere su famiglia. La modella ha raccontato che all’inizio di questa estate sono entrati in una profonda crisi, non si capivano più. Per tale motivo avevano deciso di prendere una pausa di riflessione. La giovane Centis ha aggiunto che si trattava di una crisi che può capitare a qualsiasi coppia che sta insieme da molti anni. Intervistata dal noto settimanale Di Più, Anny Centis ha raccontato di aver scoperto la relazione tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano dalla stampa e dai social. Ha aggiunto che questa scoperta le ha spaccato il cuore e che ancora oggi non riesce a digerire il boccone amaro.

La modella ha sottolineato che lei e Fabio non avevano chiuso ufficialmente la loro storia d’amore. Per lei è stato un colpo basso che non meritava. Per questo motivo è ancora furiosa. Ha puntualizzato che non ha nulla contro l’ex Miss Italia, ma la modella si aspettava un minimo di correttezza da parte dell’attore Troiano. Quando è uscita la notizia che Fabio stava frequentando un’altra, Anny è stata sommersa di messaggi di familiari e di amici, ignari della loro crisi. Ancora oggi, la Centis è schifata dal comportamento del suo ex fidanzato.