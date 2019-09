Fabio Fazio minacciato di morte a poche ore da Che Tempo Che Fa

Dopo la cancellazione dalla prima rete della tv pubblica di, Fabio Fazio riparte da Rai Due. Carlo Freccero ha accettato questa nuova sfida e il giornalista che verrà affiancato nuovamente dalla comicae da. Ma a poche ore dalle esordio sul nuovo canale, Fazio ha ricevuto un commento davvero oltre il limite.





Fabio Fazio in una clip postata su Twitter ha annunciato il ritorno di Che Tempo Che Fa, ma come accade per diversi personaggi pubblici, il post ha ricevuto delle critiche da parte degli haters. Un utente - che è stato già segnalato e probabilmente sotto un'account fake - ha scritto un tweet contro il giornalista in cui l’ha paragonato ad un verme schifoso che merita di morire : “Verme schifoso bastardo figlio di puttana spero che ti amazzino”. Ma Fabio Fazio dopo essersi accorto del tweet ha replicato prontamente : “Lasciando perdere l’ortografia, sai dirmi anche perché? Lavoro, faccio guadagnare la mia azienda e pago orgogliosamente le tasse. Tu cosa fai?”