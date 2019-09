Francesca Cipriani... scendiamo in piazza per far tornare Salvini

«Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più». La maggiorata showgirl, ospite di, su, è tornata nuovamente a parlare del politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù. E non ha mancato di fare un appello agli italiani in diretta per far tornare il leader leghista.Quando i conduttori della trasmissione, poi, le hanno chiesto un parere sullache l’esecutivo giallorosso sta pensando di mettere sulle merendine ha detto: «No, assolutamente, no. Io mangio tante merendine e dico assolutamente no: sono il profumo della vita». Infine, di nuovo, è tornata a parlare del suo mito: «Deve tornare, sicuramente, altrimenti l’Italia farà una brutta fine. Si deve imporre. In che modo? Ci vorrebbe una rivoluzione, le persone dovrebbero scendere in piazza, e io sono pronta a farlo».