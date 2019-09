Mondiali ciclismo : trionfa Pedersen, argento per Trentin

L'azzurro è stato battuto in una volata a tre dal danese dopo una giornata metereologicamente durissima. Terzo posto per lo svizzero, quarto. Beffa per gli azzurri aiin Inghilterra. Matteo Trentin si fa battere in volata dal danesesul traguardo di Harrogate. Il ciclista italiano è arrivato con la fuga a tre, ha lanciato la volata ma ha ceduto al ritorno del danese. Al terzo posto lo svizzero Kung. Quarto Gianni Moscon, che faceva parte del gruppo dei quattro in fuga e aveva ceduto solo all'ultimo giro, esaurito il suo lavoro "al servizio" di Trentin.

Le parole di Matteo Trentin : "É stata una corsa dura, al limite dell'umana comprensione. Sono ancora qui che tremo per la fatica. Ero lì che pensavo di fare la volata, sulla carta ero il più veloce ma alla fine sono stato battuto. In una gara così dura la carta non conta nulla. Pedersen è stato più forte, ha tenuto in salita e ha vinto alla grande. Un vero peccato, mi brucerà per tutto l'anno. Sarà dura da mandare giù ma domani sorgerà il sole di nuovo, questo è lo sport. Non sono così deluso, perché non ho perso di un centimetro. La volata? Sono partito ai 200 metri, è quella la mia distanza e Kung non mi è stato dietro. Il rewind non esiste. Lo sport è questo".