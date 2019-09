Wanda Nara senza più limiti! Completamente nuda sul letto

Wanda Nara come sempre continua a stupire i suoi fan. La bellissimasta pubblicando sul profilo Instagram degli scatti che stanno facendo letteralmente impazzire i suoi milioni di follower. Senza più audaci, sempre più apprezzati dal pubblico. Questa volta la 33enne si è mostrata così come mamma l’ha fatta in un mini video.. Il post ha avuto più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni.

Ultimamente il settimanale Chi ha pubblicato un retroscena sulla trasmissione sportiva targata Mediaset Tiki Taka. Secondo i rumors la moglie di Icardi non avrebbe un buon rapporto con le altre sue colleghe in studio, tra queste Costanza Caracciolo, compagna dell’ex bomber Cristian Vieri. Un rumors che però è stato ampiamente smentito dall’ex velina di Striscia la Notizia che ha così commentato il pettegolezzo:”è una fake news”. Clicca qui per veder il video