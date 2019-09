80 Migranti approdano a Lampedusa : oggi la giornata mondiale

Sononelle ultime ore con 3 piccole imbarcazioni. Ieri sera ne sono giunte due, ciascuna con 25 persone a bordo, intercettate dalle motovedette della Capitaneria di porto. La terza è giunta all'alba con 30 persone a bordo ed è approdata direttamente sulla spiaggia di Cala Palme. I migranti sono stati portati all'hot spot dell'isola, dove al momento sono ospitati oltre 100 persone,

Intanto oggi la Chiesa cattolica celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Alle 10.30 la Messa di Papa Francesco in piazza San Pietro, e alle 12 l'Angelus. "Non è in gioco solo la causa dei migranti,non è solo di loro che si tratta ma di tutti noi, del presente e del futuro della famiglia umana", ha scritto Francesco. "Occorre incentivare le vie di ingresso regolare" per contrastare i trafficanti di esseri umani, e aiutare "i giovani dei Paesi da cui prende origine l'emigrazione verso il Nord".