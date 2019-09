Terremoto Indonesia, forte scossa magnitudo 6.1

Non c'è nessun pericolo per lo, ha detto l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata alle 11:02 ora locale (le 4:02 in Italia) davanti le coste sudorientali dell'isola indonesiana di Mindanao. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia () italiano e del servizio geologico, il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 85 km a sud di Pondaguitan. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. Ilè stato avvertito anche nelle città filippine di Kidapawan, Davao, Sarangani, Generale Santos, Cagayan de Oro, Gingoog e Bislig sull'isola di Mindanao.