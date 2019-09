Come sta Michael Schumacher? L'ex campione di Formula 1 sarebbe cosciente

Molti fan del 7 volte campione del mondo vogliono sapere le sue condizioni di salute e se si è risvegliato dal coma. Ricordiamo che il pilota classe 1969 di Hurt rimase ferito in un grave incidente con gli scii che gli ha causato un terribile trauma cerebrale. Dunque, come sta adesso il campione di Formula 1? Andiamo a scoprirlo.

Michael Schumacher di recente è stato portato nell’ospedale parigino Georges Pompidou per una cura a base di cellule staminali. Il quotidiano francese Le Parisien ha riportato delle frasi rubate dal personale sanitario che si occupa dell’ex pilota di Formula 1. Una dottoressa del reparto di cardiologia avrebbe svelato che il signor Schumacher è nel suo reparto e sarebbe cosciente.

Una delle ultime novità ha rivelato che Jean Todt si è trattenuto con il paziente per 45 minuti. Le Parisien ha svelato che il signor Todt ha lasciato l’ospedale da una porta secondaria per evitare di essere assalito dai paparazzi. In queste ore circola una news che è diventata virale sui social network. Si vocifera che l’ex pilota della Ferrari, dopo 6 anni di lotta, sarebbe fuori dal coma. Nonostante il pessimismo riguardante la sopravvivenza del campione di Formula 1, pare che quest’ultimo abbia riaperto gli occhi.

La moglie Corinna Betsch non smette di credere nella guarigione di Schumacher. Ma quello che desta scalpore è la clamorosa notizie che l’ex pilota di F1 sarebbe fuori pericolo di vita e starebbe addirittura facendo la riabilitazione per tornare a camminare di nuovo. Ma sarà vera o falsa questa notizia? Si tratta di rumors in quanto ancora tutto tace sulla guarigione dell’ex pilota. Intanto tutti si augurano che avvenga un miracolo e che Michael Schumacher possa riprendersi totalmente e riabbracciare la sua famiglia, infondo sperare non è un reato.