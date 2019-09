Asia Argento con un’amica speciale a Pechino Express 2020

L’attrice-registafarà parte della nuova edizione di “” con una persona davvero special. Asia è tornata sui social «» è pronta a tornare anche in tv insieme ad una delle poche persone di cui si fida e che le è stata vicina in un momento difficile della sua vita. Le riprese di “”, in onda il prossimo anno su, dovrebbero cominciare a fine ottobre, alla guida ancora una volta Costantino Della Gherardesca.

I nomi dei concorrenti non sono ancora stati ufficializzati ma secondo indiscrezioni Asia Argento farà parte del cast. Con lei la sua amica storica Vera Gemma. Figlie d’arte, attrici – insieme hanno recitato ma soprattutto amiche. La figlia di Giuliano Gemma, Vera è sempre stata accanto ad Asia sia prima che durante uno dei periodi più bui della sua carriera quando è stata coinvolta nel caso Harvey Weinstein e nello scandalo con Jimmy Bennett, difendendola in ogni modo possibile da tutte le accuse.

Asia Argento è da poco ritornata sui social con un nuovo look: capelli biondissimi e fisico statuario frutto di tanto allenamento. Asia Argento sta seguendo delle intense lezioni di crossfit e box proprio in vista di questa nuova avventura televisiva e i risultati sono evidenti. In uno dei post caricati su “Instagram” Asia oltre a mostrare i propri addominali e un fisico da far in invidia anche ad una ventenne ha scritto: «Sono tornata, più forte di prima!».