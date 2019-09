Andrea Preti dopo Claudia Gerini... Casto per ritrovare l'amore

L’attore e modelloè stato ospite a ‘’ e durante l’intervista ha raccontato che sta vivendo undopo l’addio a: “Io credo nell’amore. Le storie ti lasciano qualcosa. Quando ho ritrovato la mia serenità mi sono dato del tempo per me stesso. Non c’è nessun contratto che ti obbliga a consumare. Ho dedicato questo tempo a me stesso, a capire chi voglio al mio fianco”, dopo aver metabolizzato la fine della storia d’amore, ha ben chiaro la donna che vorrebbe al proprio fianco in un futuro non troppo lontano: “Non sono deluso. Oggi giorno vedo troppa superficialità nello sposarsi e nell’andare a convivere subito. Non c’è più rispetto, di dedicare al proprio partner. Siamo attaccati ai social e al giudizio della gente. E’ una cosa che non voglio più. Non ho mai avuto una famiglia unita, non ho mai vissuto con i miei genitori. Si sono separati da piccolo. Ne ho sofferto molto. So cosa vorrei dare ad una mia famiglia. So che a rimetterci sono i bambini. Ho sacrificato tanto, ho iniziato a lavorare da piccolo. So cosa non vorrei più da una relazione”.

La relazione con la Gerini ha segnato il corso della sua vita sentimentale: “Ho riflettuto male all’inizio. Ho pensato delle cose diverse. E’ andata molto bene, ci si ama, ci si vuole bene. E’ giusto che ci sia il rispetto. Ho una stima con la mia ex fidanzata Claudia, non ci sono problemi. Sono stato molto presente con lei, poi, le cose accadono”. Adesso il 31enne è pronto per un nuovo amore che gli faccia cambiare visione sulla vita di coppia: “Oggi ho maturato il perché i miei si sono separati o perché, tante coppie non resistono. Preferisco stare da solo, ho la mia famiglia, nonna Maria, ho una vita molto ricca”.