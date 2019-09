Ungheria : Greta Thunberg è una bambina malata

Greta Thunberg è una bambina malata, secondo il vice premier ungherese. "L'ambientalista Greta Thunberg è una bambina malata, sfruttata da alcuni". Lo ha detto in una conferenza stampa il vicepremier ungherese replicando alle accuse di "indifferenza" nei confronti delvenute da manifestazioni senza precedenti svoltesi oggi ae in altre 14 città. "Il problema è sovradimensionato", ha aggiunto il vice di Orban, riferendosi al riscaldamento climatico.

Una frase shock che ha fatto il giro del web e indignato il popolo dei social e non solo. Greta però tira dritto e, dopo aver partecipato ai due vertici dell'Onu sul clima a margine della 74esima Assemblea Generale, è sbarcata a Montreal per la manifestazione del 'venerdì per il futuro'. Per tutta la giornata Greta ha postato sul suo account Twitter le immagini delle marce in tutto il mondo, stavolta anche in Italia. «La Nuova Zelanda dà il via al secondo venerdì di #WeekForFuture. Ci parlano di 170 mila persone in piazza, il 3,5% della popolazione. Buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo. Il cambiamento sta arrivando».