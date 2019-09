Contratto autostrade, sciopero 13-14 Ottobre

I rappresentanti dei lavoratori parlano di "atteggiamento gravemente irresponsabile" delle aziende concessionarie sul nodo della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione in caso di nuova concessione. Il contratto è scaduto da 9 mesi. Nuovo stop nella trattativa tra le concessionarie autostradali e i sindacati per il rinnovo del contratto collettivo scaduto da 9 mesi. A riferirlo i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl che annunciano un nuovo sciopero il 13 e 14 ottobre, anticipato da un'assemblea dei delegati il 10. Il confronto, ripreso tra mercoledì e giovedì,si è interrotto a seguito "dell'atteggiamento gravemente irresponsabile" delle aziende sul nodo della clausola sociale di salvaguardia dell'occupazione, tema basilare per i sindacati.