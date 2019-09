Negli Stati Uniti 12 morti per sigarette elettroniche

Peggiora ilcon le sigarette elettroniche. Secondo i nuovi dati del centro per la prevenzione e il controllo delle malattie, i casi di malattie riconducibili alle sigarette elettroniche sono 805 e il numero dei. Il conteggio precedente era di 530 casi di malattie e 7 morti. Una pagina web percorrelate all'utilizzo die gli occhi puntati in particolare sulla tutela dei giovani, tra i quali lo svapo è risultato in aumento negli Stati Uniti, con molti controlli. Queste alcune misure annunciate oggi da Mitch Zeller, direttore dell'Fda Center for tobacco products, nel suo intervento al Global Tobacco and Nicotine Forum che si chiude oggi a Washington.

Nel frattempo si dimette il ceo di Juul, la start-up Usa travolta dalle polemiche dopo la morte di 8 persone. Nell’annunciare il cambio di vertice, Juul precisa anche che metterà fine alla campagna pubblicitaria “Make the Switch”. Una campagna criticata dalle autorità americane perché dipinge le sigarette elettroniche come un’alternativa più sicura alle sigarette tradizionali.