Vittorio Grigolo accusato di molestie : la Scala conferma la presenza del tenore ex coach di Amici

La presenza di, il tenore italiano sospeso dallaper presunte molestie, è confermata alla Scala di Milano a partire dall’1 ottobre. Il, infatti, conferma ache il tenore italiano sta provando e sarà sul palco regolarmente il prossimo 1 ottobre quando prenderà parte all’opera “”. Il Teatro alla Scala fa sapere che Grigolo è impegnato in questi giorni con le prove dell'opera di Gaetano Donizetti, partita il 10 settembre e che terminerà il prossimo 10 ottobre.

Nei giorni scorsi il tenore era stato sospeso dalla Royal Opera House a seguito di alcune accuse che gli erano state rivolte e che l'Opera sta indagando in questi giorni. Il presunto incidente sarebbe accaduto lo scorso 18 settembre mentre la compagnia era a Tokio per portare il Faust, in cui Grigolo era protagonista. Stando alle accuse, riportate dal Sun e da altri media, tra cui NPR, il tenore avrebbe molestato una delle coriste.