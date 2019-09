Il video hot! Wanda Nara, il senza veli fa il botto

si dimostra ancora una volta una vera e propria bomba sexy. La moglie-agente di Mauro Icardi, oggi attaccante del Psg infatti ha infiammato Instagram con alcuniche ha fatto lettaralmente il botto con oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e con commenti eccellenti come quelli di Giorgia Venturini, sua collega a Tiki Taka, e Alessia Marcuzzi.Wanda, infatti, ha posato completamente nuda su un letto, per un servizio fotografico, avvolta da lenzuola di colore bianco e questa sua "trovata pubblicitaria" ha prodotto i suoi risultati sui social con i suoi oltredi seguaci che hanno avuto l'opportunità di dare uno sguardo al suo video estremamente provocante che ha mandato in delirio i suoi tanti ammiratori.

Il video ha fatto incetta di like, visualizzazioni ed ha fatto dunque il botto, ma anche le tante istantanee postate dalla sexy argentina hanno fatto il pieno di mi piace e di commenti. I seguaci di Wanda in questi mesi stanno aumentando in maniera esponenziale e l'approdo del marito a Parigi le farà di sicuro raccogliere consensi anche in terra francese con i tanti tifosi del Psg e di altre squadre che approveranno di certo l'esplosività e la fisicità dell'ex moglie di