Francia, morto l'ex presidente Jacques Chirac

La notizia è stata data dal genero, Frédéric Salat-Baroux : "". Si era ritirato da diversi anni dalla politica e negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico. Viveva con la moglie nella sua casa di Parigi, aveva 86 anni. E' morto l'ex presidente francese. Nato nel 1932, ha dato vita ai 2 principali partiti del centrodestra francese, Raggruppamento per la Repubblica e Unione per un Movimento Popolare. E' stato primo ministro dal 1974 al '76 con Giscard d'Estaing e dall'86 all'88 con Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995. Nel '95 è diventato il, rieletto nel 2002 e in carica fino al 2007. Assemblea nazionale e Senato hanno osservato un minuto di silenzio in suo onore

Emmanuel Macron ha deciso di annullare l'odierna visita a Rodez, nel sud della Francia, dove avrebbe dovuto lanciare una "grande consultazione" pubblica sul futuro della riforma delle pensioni. L'attuale presidente francese pronuncerà un discorso in tv alle 20 di questa sera in omaggio a Chirac. Le bandiere di tutti gli edifici della capitale saranno esposte a mezz'asta.