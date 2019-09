Meteo : Da domani torna l'estate al Centro-Sud

. Per gli esperti de ilmeteo.it l' alta pressione sul nostro Paese porterà in questo fine settimana bel tempo e caldo estivo al. Le prime deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile di origine atlantica inizieranno a disturbare i cieli del Nord, in particolare l'area alpina e prealpina, le coste settentrionali dellaed il levante ligure. Ombrelli a portata di mano dunque su questi settori in quanto non sono da escludersi piovaschi a carattere sparso.

Sabato sarà la giornata sicuramente più soleggiata, anche se le prime deboli infiltrazioni d'aria umida ed instabile di origine atlantica inizieranno a disturbare i cieli del Nord in particolare l'area alpina e prealpina, le coste settentrionali della Toscana ed il levante ligure. Ombrelli a portata di mano dunque su questi settori in quanto non sono da escludersi alcuni piovaschi a carattere sparso. Più sole invece al Centro e al Sud e peraltro in un contesto climatico piuttosto mite, con temperature anche in moderato rialzo.