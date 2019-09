Francia : Enorme incendio impianto chimico Rouen

Il muro di fiamme si è alzato poco prima delle 3 del mattino in un edificio dello, che produce additivi lubrificanti. Le cause sono sconosciute, non sono segnalate vittime ma la prefettura chiude le scuole della zona: "". Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato in un impianto chimico che produce additivi lubrificanti della società Lubrizol, a Rouen, in. Dall'impianto si è levato una enorme nuvola di fumo e fiamme altissime si sono sprigionate dai capannoni da cui si sono udite molte esplosioni. Oltre 130 vigili del fuoco sono sul posto, un cordone di sicurezza sta isolando la zona. Un perimetro di 500 metri intorno al sito è stato. Ignote ancora le cause del rogo. Al momento non si hanno notizie di vittime. L'impianto è catalogato in base alla Direttiva europea Seveso ed è dunque ad. Era sotto sorveglianza a causa delle materie prime utilizzate.

Le "analisi iniziali non hanno rivelato alcuna tossicità acuta", ha fatto sapere la prefettura di Seine-Maritime, ma pur sottolineando che le prime analisi condotte non hanno riscontrato "tossicità nelle principali molecole" del fumo sprigionato dall'incendio, ha esortato la popolazione "a limitare le uscite allo stretto necessario".