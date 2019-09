Lite furiosa! Romina Power e Loredana Lecciso chiuse in ascensore

Romina Power e Loredana Lecciso hanno avuto un feeling, e sicuramente non lo avranno mai. A provare rancore in particolare la prima moglie del cantautore di Cellino San Marco. Sembra proprio, che quest’estate appena terminata le due donne alloggiavano entrambe all’Hotel Hilton a Roma.

Stando a quanto riporta il portale web Dagospia, Romina Power e Loredana Lecciso si sarebbero incontrate in ascensore dove avrebbero intrapreso una lite furibonda. Alla fine l’artista italo-americana è uscita in tutta fretta evitando ulteriori contatti con la rivale. Ospite a Domenica Live, la padrona di casa Barbara D’Urso ha domandato all’ex soubrette salentina cosa è successo realmente ... Come fa sempre la madre di Jasmine e Bido, ha cercato di tergiversare cambiando discorso : “Non dice cose false, avrà capito male”, quindi in quello che ha riportato Roberto D’Agostino sembra che un fondo di verità ci sia.