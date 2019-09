Luigi Di Maio esulta : Alla faccia di Salvini

"In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari". Così il leader, Di Maio, riferendosi a, in diretta Facebook da New York dopo la calendarizzazione delsul taglio dei parlamentari, provvedimento bandiera dei M5S. Con questo taglio di 345 poltrone, sottolinea Di Maio, "risparmieremo 500 milioni" e "vedremo chi avrà il coraggio in Aula di non votare".

Approderà alla Camera il 7 ottobre la proposta di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari. Come deciso dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio, l'esame del testo comincerà in Aula con la discussione generale, le votazioni sono fissate per l'8 ottobre. E' la quarta e ultima lettura. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento D'Incà sottolinea: "Riforma importantissima". "Darà efficacia ed efficienza". Delrio capogruppo Dem: "Il Pd è di parola. Siamo seri e manteniamo parola". Ora "le garanzie e i contrappesi".