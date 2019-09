Troppo moscia! Tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo è tutto finto

Il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti ha lanciato uno scoop sulla nuova relazione di Taylor Mega. La rivista ha pubblicato le foto mentre l’influencer bacia appassionatamente Giorgia Caldarulo. Quest’ultima è una modella e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Taylor è apparsa da subito sui social molto turbata a seguito della pubblicazione di quelle foto. Si è mostrata impacciata, in difficoltà perché i suoi genitori non erano a conoscenza della sua bisessualità. Tuttavia, in questi giorni, mentre si continua a parlare di questo flirt, c’è anche qualche rumors che vuole che tutto sia stato organizzato a tavolino, solamente per far crescere a Taylor Mega il profilo su Instagram con il quale guadagna e non solo.

Il paparazzo Alan Fiordelmondo è intervenuto a Pomeriggio Cinque dando una versione shock della vicenda. Ha detto, con cellulare in mano, di aver ricevuto un messaggio da una persona vicinissima a Taylor Mega che avrebbe confermato che Giorgia Caldarulo si è prestata per “la fiction organizzata dall’influencer” per soldi, follower e ospitate. Tuttavia, nessuna delle dirette interessate ha voluto ancora replicare.

Da quando sono uscite le foto di Taylor e Giorgia, Erica Piamonte ha avuto una reazione di gelosia nei confronti dell’influencer. Anche di fronte a Barbara D’Urso, l’ex gieffina ha ribadito quello che aveva già accennato sui social, ovvero che tra loro due c’è stata una relazione : "Io e lei abbiamo passato l’estate insieme, abbiamo dormito insieme e tutto il resto. Il fatto che la signorina in questione venga a dire che non eravamo fidanzate ufficialmente che cosa cambia?". Ha detto di non aver mai sentito parlare di Giorgia e che non le piace. Non capisce nemmeno come faccia a piacere a Taylor dal momento che è così diversa da lei e così “moscia”.