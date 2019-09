Uomini e Donne trono over... Gemma in lacrime, Tina chiama un dottore

Si è tenuta unadedicata al Trono Over. A riportare in anteprima tutti i dettagli è’. A quanto pare è accaduto di tutto.da un cavaliere ed è stata ‘scaricata’ da Gianfranco. Tutto questo l’ha fatta disperare specie dopo l’intervento di. E' stata mostrata una rwm in cui si vede Gemma discutere nel camerino con JeanPierre. Quest’ultimo ha praticamente respinto la dama dicendole die che la considera soltanto un’amica, almeno per ora.

Davanti a queste parole, la dama torinese è esplosa in un pianto disperato. Nonostante ciò, JeanPierre ha preferito non chiudere completamente con Gemma Galgani ma di darle comunque una possibilità. L’uomo ha riferito che anni fa era uscito con donne non belle ma con cui si era instaurato un buon legame.

Nel vedere tutto ciò, l’altro cavaliere Gianfranco si è mostrato giustamente risentito poiché ha percepito l’interesse di Gemma per questo JeanPierre. Ed ecco che Gianfranco ha scelto di ‘scaricare’ la dama piemontese e le altre tre donne interessate a lui. Giunto il momento di ballare, Gemma Galgani ha generato scalpore in quanto ha scelto di danzare con JeanPierre nonostante le parole di lui. Ma poi, dopo le affermazioni di Gianni Sperti, la dama ha puntato i riflettori su Gianfranco. Non è mancato l’intervento di Tina Cipollari la quale, dopo aver schernito la sua eterna rivale, è uscita fuori dallo studio per cercare un dottore per far verificare la pressione della dama torinese.

In seguito si è tenuta la consueta sfilata il cui tema erano i jeans. Come rivela ‘Il vicolo delle news’, Barbara ha ricevuto pochi apprezzamenti in quanto i maschietti le hanno fatto notare che avesse il lato b basso. Tutto ciò ha generato la reazione di Tina la quale ha avvisato gli uomini del parterre maschile di Uomini e Donne che la prossima volta vuole vederli sfilare in costumi striminziti e lei prenderà le misure con un centimetro. Insomma, si prospetta una puntata davvero avvincente.