Il grosso equivoco! Emma Marrone non si è operata

In queste ore, sul web, sta circolando una notizia secondo la quale la cantante Emma Marrone si sia operata a causa del suo problema di salute. Tale intervento sarebbe, peraltro, andato a buon fine. La notizia è stata divulgata in seguito alla pubblicazione di alcuni post un po’ ambigui della cantante Paola Turci. Quest’ultima, infatti, in seguito ad uno scatto in compagnia della cantante salentina, ha fatto dei riferimenti ad un intervento andato a buon fine. I fan, ovviamente, non hanno potuto esimersi dal fare subito il collegamento con il problema di salute di Emma. Ad ogni modo, pare si sia trattato di un grosso equivoco.

I telespettatori e gli utenti del web sono in forte fermento in questo periodo a causa dell’inaspettata pausa che Emma Marrone è stata costretta a prendersi dal mondo della musica. Purtroppo per lei, un problema di salute che si portava dietro da un po’ di tempo sembra sia tornato a tormentarla e, questa volta, ha necessità di chiudere i conti quanto prima. Dopo aver dato tale annuncio, la cantante è completamente sparita dai social.

A partire da ieri sera, però, molti utenti hanno incominciato a condividere uno scatto di Emma Marrone, in tenuta post operatoria, alludendo al fatto che si fosse operata e fosse andato tutto bene. Purtroppo, però, si tratta di un grosso equivoco originato dalla cantante Paola Turci. Quest’ultima, come molti altri personaggi famosi, ha sentito il bisogno di manifestare ad Emma tutta la sua vicinanza. Dopo aver pubblicato la foto insieme a lei, però, la Turci ha parlato di un intervento andato a buon fine e i fan subito hanno ipotizzato che tra i due contenuti ci fosse un nesso diretto.

Da lì in poi si è scatenato un gossip senza precedenti volto a diffondere la notizia secondo cui Emma Marrone si fosse operata. Dopo poco tempo, però, è arrivato l’immediato chiarimento di Paola Turci. Quest’ultima, infatti, ha spiegato di non aver fatto nessun riferimento alle condizioni di salute della Marrone. Il suo post, infatti, era dedicato semplicemente al risultato di un suo esame.