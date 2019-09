È vero, ho un problema! Francesca Fialdini indossa sempre le stesse scarpe

Perchéindossa sempre le stesse scarpe: "", la a conduttrice spiega la sua insolita abitudine ai follower su Instagram. In tv tutti fanno caso a tutto, persino ai particolari che sembrano più insignificanti. Sul profilodi Francesca Fialdini i complimenti abbondano e inon perdono occasione per far notare alla conduttrice di ‘A ruota libera’ uno strano dettaglio a cui hanno fatto caso. Ovvero: perché indossa sempre le stesse scarpe? Sono tantissimi i post dei follower dopo la prima puntata della trasmissione: ‘Bravissima’, ‘Sensibile’, ‘Bellissima’… E tra i tanti commenti c’è anche quello di un utente che le fa notare come lei tenda a non cambiare calzature. Francesca, senza batter ciglio,: “Si. Ho un problema ai piedi. Mi fanno molto male. Quelle scarpe almeno riesco a metterle senza problemi”.\\

A quel punto arrivano le scuse: “Mi spiace molto scusami. Spero nulla di irreparabile. Tu hai scarpe bellissime ma hai sempre le solite 2-3 mi chiedevo come mai”. “Anche in pantofole andresti benissimo ;)”, ironizza un altro utente, mentre c’è chi si stupisce: “Non posso crederci rispondi pure alle battutine sulle scarpe?”.