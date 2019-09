Giuseppe Conte all'Onu : lotta a povertà a tutela ambiente

Giuseppe Conte ha concluso la sua partecipazione all'assemblea dell'rimarcando come l'Italia sia interessata nella battaglia contro i cambiamenti climatici. "Inserire nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, dello sviluppo sostenibile è un obiettivo da raggiungere, in questa legislatura". Così su twitter ilGiuseppe Conte, aa margine dell'Assemblea generale dell' Onu. Per questo, ha aggiunto, "siamo al lavoro per un vero cambiamento culturale".

"Lotta alla povertà, tutela dell'ambiente, con l'essere umano al centro dell' azione politica", ma anche "un umanesimo inclusivo". Così il premier Conte all'assemblea generale Onu a New York, in apertura del suo intervento nella notte nel quale ha lanciato la sfida del Green new deal. L'Italia "con le energie rinnovabili è in prima linea per la lotta al cambiamento climatico". Il nostro Paese, ha aggiunto Conte, "invoca il sostegno al multilateralismo culturale e il rispetto della persona".

"Occorre rilanciare l'impegno verso una Libia pacificata, libera, democratica" e per questo "tutti devono dare il loro sostegno alla missione Onu". Conte ha citato la crisi libica auspicando "un cessate il fuoco urgente", per "riavviare un dialogo politico credibile e inclusivo, unico strumento per giungere a una soluzione di pace durevole". Conte ha sottolineato che "a 9 anni dalla caduta di Gheddafi, la popolazione libica non ha ancora avuto la chance di vivere in pace".

"Nel programma del mio governo" è prioritario "l'obiettivo della parità di genere. Non possiamo consentire una grave ingiustizia:che le donne a parità di prestazioni lavorative, vengano retribuite" meno degli uomini". Rivolgendosi al presidente e ai delegati della 74ma Assemblea generale Onu, Conte ha sottolineato che per avere successo nelle "tante sfide a cui siamo chiamati come politici" non bisogna "rincorrere il consento", ma è necessario agire con coraggio".