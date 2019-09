Terremoto Pakistan, sisma 5,8 : almeno 23 morti

La scossa è avvenuta alle 16.01 locali, le 13.01 in Italia, nella zona di, provincia di Azad Kashmir. Su Twitter diversi video mostrano auto intrappolate tra l'asfalto. Inviato l'esercito per le operazioni di salvataggio. Forte, in un'area densamente abitata e controllata dal Pakistan. Almeno 23 i morti, oltre 300 i feriti. Il sisma ha toccato. Epicentro la città di Mirpur, a circa 33 chilometri a nord di Jhelum, nella provincia agricola del Punjab. La scossa ha avuto un ipocentro di 10 km ed è stata chiaramente avvertita in diverse province e nella capitale Islamabad. L'esercito ha inviato truppe e squadre mediche nell'area colpita.